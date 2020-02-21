Efeler Belediyesi sinekle mücadelesini yoğunlaştırdı

Efeler Belediyesi, ilaçlama ekipleri halk sağlığını tehdit eden karasinek ve sivrisinek larvalarıyla bahar ayları öncesinde mücadele çalışmalarına başladı.

Efeler Belediyesi Sağlık Müdürlüğüne bağlı ilaçlama birimi, ilçe genelinde vektörel mücadele için yoğun mesai sürecinde. Çalışmalar kapsamında ilaçlama ekipleri, en riskli bölgelerin ücra köşelerine kadar titiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Etkin ve kararlı bir sürece giren birim, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatı ile mahalle ve sokaklar, fosseptikler, mazgallar, durgun sular ve hayvan çiftliklerinde çalışmalarına son surat devam ediyor.

Sinekle mücadele kapsamında cadde ve sokakları eksiksiz ilaçlayan ekipler vatandaşın kapı ve penceresini gönül rahatlığı ile açabilmesi için var güçleri ile çalışıyorlar. Yetkililer karasinek ve sivrisinek ile mücadelede, su birikintilerinde sineklerin daha hızlı ürediklerine dikkat çekerek vatandaşları üremeyi en aza indirgemek için bilgilendiriyor. Ellerindeki tüm imkânları kullanan ekipler, kimyasal mücadelenin yanı sıra biyolojik mücadele de gerçekleştiriyor.

Karasinek ile olduğu kadar sivrisinek için de uygulama gerçekleştiren ekipler sokaklarda bulunan çöp konteynerleri, yaşam alanlarına yakın yerlerde bulunan hayvan çiftlikleri sisleme yöntemi ile ilaçlanıyor. Özellikle hayvan çiftliklerinde bulunan dışkı toplama alanlarına yoğunlaşan ekipler, karasineklerin üreme noktası olan bu alanlara hassasiyet ile yaklaşıyor.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vektörel mücadeleleri entegre bir program ile Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı insektisit ve larvasit ilaçlar ile yürütüyor. Hali hazırda periyodik devam eden çalışmalar ekipler tarafından sürekli olarak yürütülecek.

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