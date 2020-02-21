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Aydın Ticaret Borsası’ndan GTB’ye ziyaret

İHA

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı Bahri Erdel ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsası'nı (GTB) ziyaret etti.

Aydın Ticaret Borsası’ndan GTB’ye ziyaret

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı Bahri Erdel ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsası’nı (GTB) ziyaret etti.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyeleri tarafından karşılanan ATB temsilcilerine, Gaziantep ekonomisi, GTB’nin faaliyetleri, tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgiler verildi.
Her iki borsa meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Aydın Borsası heyetini Gaziantep’te ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.
Gaziantep sanayisi ve tarımı hakkında açıklamalarda bulunan Tiryakioğlu, ihracatta Türkiye’nin lokomotif şehirleri arasında yer alan Gaziantep’in 2019 yılında 7 milyar 472 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek en fazla ihracat yapan altıncı şehir olduğunu kaydetti.
Gaziantep’in özellikle tarıma dayalı gıda sanayinde birçok sektörde ülke üretiminin ve ihracatının yarısından fazlasını tek başına karşıladığına işaret eden Tiryakioğlu, kentin bulgur, un ve makarna gibi birçok farklı sektörde ülke üretiminde ilk sıralarda yer aldığını dile getirdi.
Gaziantep’in en önemli tarımsal ürünlerinin başında Antep fıstığının geldiğini belirten Tiryakioğlu, “Yeşil altın olarak tabir ettiğimiz, ata yadigarı kültürel ürünümüz Antep fıstığı şehrimizde ve bölgemizde en fazla üretimi yapılan tarımsal ürünlerimizin başında gelmekte. Gen merkezi şehrimiz olan Antep fıstığı bölgede yüzbinlerce insana doğrudan ve dolaylı olarak iş ve ekmek kapısı sunmakta. Antep fıstığı üretiminin artması ve kalitesinin korunmasına yönelik borsamız tarafından ülkemizde ilk teşkil eden örnek proje çalışmaları yürütülmekte. Geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından temeli atılan Antep fıstığı Lisanslı Depoculuk tesisimizin inşaatını kısa süre içerisinde tamamladık. Bu sene inşallah hasat döneminde lisanslı depomuz hizmet vermeye başlayacak. Türkiye’de ilk defa Gazi şehrimizde hizmet vermeye başlayacak olan lisanslı depo ilk etapta 10 bin ton depolama kapasitesine sahip olacak” dedi.
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuşmasında GTB’nin inşaat çalışmaları tamamlanan vizyon projeleri hakkında bilgiler verdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Türkiye’nin en büyük ve en modern Et Borsası ve Et Halini Gaziantep’e kazandırdıklarını vurgulayan Akıncı, “Gaziantep, Türkiye’nin UNESCO Gastronomi kenti unvanını alan ilk şehri, bu nedenle şehrimizin bu kimliğine yakışır bir et borsasını kurmak için çalışmalar yürüttük. Dünya genelinde örnek tesisleri inceleyerek bize en uygun model üzerinde karar kıldıktan sonra et borsasının inşaat çalışmalarına başladı. Yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerinde kurulan Et Borsası ve Et halinde artık son aşamaya geldik. Çevre düzenleme çalışmalarının ardından içerisinde monoray sistemleri, soğuk hava depoları ve soğuk zincir koridorları gibi teknolojik her türlü alt yapıyı barındıran tesisimizi en kısa süre hizmete kazandıracağız” diye konuştu.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur da, Gaziantep Ticaret Borsasını ziyaret etmekten ve meclis üyeleriyle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. Gaziantep’e, zeytinyağı tadım ve tanıtım etkinliği düzenlemek amacıyla geldiklerini aktaran Çondur, tadım etkinliği gerçekleştirecekleri 27’nci şehir olacak olan Gaziantep’te, akredite tadım uzmanları eşliğinde bir AVM’de tüketicilere yönelik doğru zeytinyağının nasıl anlaşılacağı hususunda tadım etkinlikleri düzenleyeceklerini söyledi.

Bu tarz etkinlikler sayesinde tüketicilerin, kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebileceklerini öğrenerek, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikleri ayrıntılarıyla öğrendiklerini kaydeden Çondur, amaçlarının tadım kriterlerine göre üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırarak, ülkemizde kişi başına düşen iç tüketim miktarını daha üst noktalara taşımak olduğunu aktardı.
Çondur, konuşmasında ayrıca ATB projeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz günlerde temeli atılan ‘Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu ’hakkında da açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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