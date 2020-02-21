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400 öğrenciye burs verilecek

İHA

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in başlattığı, Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı (ADVAK) üzerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesine ilişkin kampanyaya, Aydın Ticaret Odası (AYTO) Kadın Girişimciler Kurulu'ndan destek geldi.

400 öğrenciye burs verilecek

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in başlattığı, Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı (ADVAK) üzerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesine ilişkin kampanyaya, Aydın Ticaret Odası (AYTO) Kadın Girişimciler Kurulu’ndan destek geldi.
Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, ADVAK Başkanı Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Eren, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Gerçek, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Berrin Güner’den oluşan heyet, AYTO Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belgin Çetmen Altay’ı ziyaret etti. Toplantıya; İŞKAD Kurulu Üyesi Neşem Menderes, AYTO Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Pelin Yardım, AYTO Meclis Üyesi Bahire Şekerzade, Mali Müşavir Özlem Erkul katıldılar.
Toplumun aktif gücü olan kadınların duyarlılığını göz önüne alarak ADVAK Bursu kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerle ilgili projeler geliştirerek iş birliği ve diyalogların pekiştirilmesini amaçladıklarını belirten katılımcılar, toplumsal ve ekonomik yaşamda doğru yerde konumlanmış ve değer üreten kurumlarla öğrencileri buluşturma hedefinde olduklarını aktardılar.
ADVAK, şehirle üniversite arasında bir köprü kuracak
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in temel politikalarından biri olarak belirlediği ÜniversiteŞehir entegrasyonunu sağlamak adına bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut, “Eğitimin ön planda olduğu bir kentte, sivil toplum kuruluşlarıyla, bürokratik, sivil ve doğal alanla bir açılım gerçekleştirerek sahiplenme duygusu içerisinde, devlet ve millet menfaatine tahkim edilecek her tür konuda iş birliği ve diyalog geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda Adnan Menderes Üniversitesi Vakfını, kent hafızasında yeniden canlandırıp şehirle üniversite arasında bir köprü kurma niyetindeyiz. Batılı ülkeler oluşturdukları vakıf organizasyonları üzerinden Oxford, Stanford gibi dünya çapında üniversiteler kurarken, bizim ADVAK olarak öğrencilere burs verme konusunda bile yetersiz kaldığımız bir ortamda, küresel rekabette nasıl avantaj sağlayabiliriz? Aydın Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulunun kısa ve orta vadede ilgili konulara dair gerçekleştirilecek projeler için iyi niyet, iş birliği ve diyaloğa açık olduğunu görmek ADÜ olarak bizleri çok memnun etti.” dedi.
Burstan yararlanacak öğrencilerin seçimiyle ilgili bilgiler veren ADVAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Eren, “İhtiyaç sahibi öğrenciler, tüm akademik birimlerde oluşturduğumuz burs komisyonları üzerinden birim yöneticilerinin riyasetinde, bölüm başkanları ve derse giren akademisyenlerin gözlemleriyle; kayırmacılığa, ayrımcılığa fırsat vermeden belirlenecek. Öğrencilerimizin kişisel verilerinin korunması hususuna hassasiyet gösterilecek bir sistem ile sürdürülebilir, şeffaf bir model üzerinde çalışma yaparak Mart ayı içerisinde bursiyerlerle hayırseverleri buluşturmayı planlıyoruz.” dedi.
AYTO Kadın Girişimciler Kurulu olarak birçok çalışmayı ve projeyi aktif olarak yürüttüklerini belirten Başkan Belgin Çetmen Altay, “Yürüttüğümüz bu çalışma ve projelerde kadın olarak toplumda bize yüklenen kimlik ve rollerin farkındayız. Toplumsal ve ekonomik yaşamda iş hayatında yaptığımız çalışmalar ile doğru yerlere konumlanabilmek için gayret sarf ediyoruz. Adnan Menderes Üniversitesinin ihtiyaç sahibi öğrencilere dönük oluşturduğu bu kampanyaya, Aydın Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu olarak destek vermek istiyoruz. Aydın’ın dinamiklerini bir araya getirecek bir sistem kurup bu işin projeleştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için Üniversite ile ihtiyaç olan her alanda çalışmalar yürütmekten memnuniyet duyarız. Bu bağlamda ADÜ Şehirde projesini destekliyoruz. Üniversite yönetiminin Aydın’ın önemli sivil toplum kuruluşlarıyla oluşturduğu iş birliği ve diyalog memnuniyet verici.” şeklinde konuştu.
Toplantı sonunda, Üniversitemiz ile AYTO Kadın Girişimciler Kurulu arasında süreklilik arz eden bir yardım kampanyası oluşturularak, ihtiyaç sahibi öğrenciler için projedeki risklerin, belirsizliklerin, oluşabilecek handikapların ortadan kaldırılması hususunda bir model üzerinde çalışılmasına dair fikir birliğine varıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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