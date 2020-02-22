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YORUM KURALLARINI OKUDUM

EKODOSD, Söke İlçe Tarım Orman Müdürü Zeki Berhuni’yi ziyaret etti

İHA

EKODOSD, Söke İlçe Tarım Orman Müdürü Zeki Berhuni’yi ziyaret etti

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Söke İlçe Tarım Orman Müdürü Zeki Berhuni’yi ziyaret etti.
(EKODOSD)’un yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Bahattin Sürücü yaptığı sunumda, Aşağı Büyük Menderes Havzası’nda ki doğal alanlarda biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik yaptıkları çalışmaları, araştırmaları ve projeleri konusunda bilgi verdi. Yapmış oldukları çalışmalar içinde sulak alanlara önem verdiğini belirten Sürücü, birçok canlının yaşam alanı olan sulak alanlardaki olumluolumsuz gelişmeleri düzenli olarak takip ettiklerini söyledi. 2004 yılından bu yana leylekleri izleme ve koruma çalışmaları yapan EKODOSD, 2010 yılından bu yana da Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ege Üniversitesi ve EKODOSD işbirliğiyle, Aşağı Büyük Menderes Havzası köylerinde leylek yavrularını halkalama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Afrika’dan ülkemize üremek için gelen leyleklerin, küresel iklim değişikliği nedeniyle her geçen yıl daha erken geldiğini tespit ettiğini söyleyen Bahattin Sürücü, binlerce kilometreden yol kateden leyleklerin yorgun, bitkin ve zayıf bir şekilde geldiklerini söyledi. Leyleklerin çabuk toparlanmaları, eş bularak çiftleşmeleri ve yuvalarını tamir etmek için iyi beslenmesini söyleyen Sürücü, bu dönemde en kolay avlayabildiği besin grubunu kurbağaların oluşturduğunu söyledi. Söke ovasına güneyden gelen kurbağa avcılarının, leyleklerin besin grubundaki kurbağaları kaçak olarak topladıklarını söyledi. Zeki Berhuni; Rutin denetimleri yaptıklarını, gelen ihbarları da değerlendirdiklerini, Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve Su Ürünleri kontrol ekipleri tarafından kurbağa avcılığı yaptığı tespit edilen kişilere idari işlemlerin uygulandığını söyledi. Berhuni Aydın bölgesinde kurbağa avcılığının yasak olduğunu, kaçak avlananların ihbar edilmesi halinde işlem yapılacağını belirtti. Bahattin Sürücü, Söke İlçe Tarım Orman Müdürü Zeki Berhuni’ye bu konuda göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür etti.
Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun’un kurbağalarla ilgili yaptığı açıklamada “Söke ovasındaki sulak alanlar kurbağaların üremeleri için uygun alanlardır. Bilimsel adı Rana ridibunda olan, arka bacakları oldukça kaslı Ova Kurbağaları toplanmaktadır. Önümüzdeki günlerde çiftleşmeye başlayacak kurbağalar yumurtalarını suya bırakacaklardır. Kurbağaların suya bıraktığı yumurtalar, kaçak avcıların toplaması sırasında zarar görürler. Bu yanlış uygulama nedeniyle, yumurtadan çıkmış ve karaya çıkabilmesi için suya gereksinim duyan larvaların ortamları bozulur ve onların ölmesine neden olurlar. Çiftleşecek ve yumurta bırakacak ergin hayvanların toplanması anaç birey sayısını da azaltır. Mayıs ayına kadar bırakın kurbağa toplamayı, sudaki insan hareketleri bile kurbağaların üremesini olumsuz etkiler. Mart – Mayıs ayları arasında çiftleşecek ve yumurta bırakacak ergin hayvanlar, kendi nesillerini sürdürebilmesi için kesinlikle toplanmamalıdır. Kaçak kurbağa avcılarına kesinlikle izin verilmemelidir. Kurbağaların toplanması buradaki doğal dengeye zarar vermekte, sulak alan ekosistemi içinde leylek gibi kurbağalarla beslenen kuşların besin gruplarının azalmasına da yol açmaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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