Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Eczacıbaşı Vitra: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 18. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Vitra’yı ağırlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibine 31 mağlup oldu.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat KüçükboyacıTurgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erçe, Plak, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Sasa, Bihter, Meryem, Arelya, Ece, Duygu, Hande
Başantrenör: Alper Hamurcu
Eczacıbaşı Vitra: Boskovic, Beyza, Simge, Yasemin, Merve, Gamze, Natalia, Lloyd, Melis, Ergül, Saliha, Elizabeth
Başantrenör: Marco Aurelio Motta
Setler: 2519, 2225, 2125, 2225
Süre: 115 dakika (27,29,31,28)
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