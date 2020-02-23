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MHP’li Alıcık; “Esnaf ve çiftçimizin sorunlarına çare bulacağız”

İHA

MHP’li Alıcık; “Esnaf ve çiftçimizin sorunlarına çare bulacağız”

– MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği ziyaretlerde kendisine iletine sorunların takipçisi olacaklarını belirtti.
Kendisine iletilen sorunlarla ilgili açıklama yapan Haluk Alıcık, “Efeler diyarımızda, zeybekleri, Yörük Ali Efe’nin ahfadını, Demirci Mehmet Efe’nin manevi mirası cennet Aydın'ımız için çalışıyoruz.
Kamu kurum ve kuruluşlarımız, emniyet teşkilatımız, hemşerilerimiz, esnaf ve sanatkarlarımız, çiftçilerimiz ile bir araya geliyor, dinliyor, yetkin ve konularında uzman arkadaşlarımız değerlendiriyoruz. Öncelikle şunu güçlü şekilde ifade etmek isterim ki; hemşerilerim geleceğe coşku ve ümitle bakıyor, gelişmeleri şuurla okuyor, iyimserlikle yorumluyor. Aydın ve Aydınlıların gönlünde Cumhur İttifakı kök tutmuş, Efelerimizin nezdinde takdir görmüş, siyasi ve ahlaki yönlerden teyit edilmiştir” dedi.

“Ziyaretlerimiz sırasında hemşerilerimizin üç temel isteği öne çıkmıştır” diyen Alıcık, şöyle konuştu:
“Ticaret ve meslek erbabımızı, esnafımızı ve çiftçimizi rahatlatacak esnaf ve çiftçiyi rahatlatmak, ekonomiye canlılık kazandırmak, yeni kredilerin ve yatırımların önünü açmak amacıyla sicil affının mutlaka çıkarılması istenmektedir. Tarımsal krediler ile esnaf kredilerinin faiz oranlarının düşmesi çok olumludur. Fakat faiz oranları düşmekle birlikte kara listede yer alan birçok esnaf ve çiftçi uygun kredi şartlarından maalesef yararlanamamaktadır. Esnaf ve çiftçi verilen kredilere ulaşamadıktan sonra var olan borçlarını ödemekte zorlandığı süreçte faiz oranlarının düşmesinin onlar için hiçbir anlamı kalmamaktadır. Esnaf ve çiftçimizi rahatlatmak, ekonomiye canlılık kazandırmak, yeni kredilerin ve yatırımların önünü açmak amacıyla sicil affı mutlaka çıkarılması en çok talep edilen bir durumdur.
Çiftçilerimizin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması; tohum, fide, gübre ve ilaç gibi girdilerde vergi yükünün daha bir azaltılması; yine sulama ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması durumunda, çiftçimiz daha fazla üretecek ve ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacaktır. 2B arazileri olarak değerlendirilen araziler köylülerin, bu insanlar buralara büyük emekler verdi, çileler çekti. Ya bedelsiz ya da çok cüzi bir miktarla köylülere verilmesi konusunda ilk günden beri ne diyorsak bugün de aynı yerdeyiz. Bu durumun köylümüzün ve hak sahiplerinin lehine tekrar değerlendirileceğini bekliyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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