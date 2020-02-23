Nazilli’de ‘Bizden Türküler’ dinleyenleri coşturdu

Nazilli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu “Bizden Türküler” ile dinleyenleri coşturdu. Konserde korist ve solistlerin seslendirdiği türküler ile dinleyicilerin kulaklarının pası silindi.

Nazilli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından gerçekleştirilen “Bizden Türküler” konseri büyük beğeni topladı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve eşi Aslı Özcan, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, İYİ Parti İlçe Başkan Adayı Cihat Öztürk, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda koro Şefi Orhan Yeşiltepe yönetimindeki “Bizden Türküler” konserine yoğun ilgi gösteren Nazillili türkü severler salonu hınca hınç doldururken, konser iki bölüm halinde yapıldı. Konserin her iki bölümünde farklı yörelerin türküleri Korist ve solistler tarafında seslendirilirken, türkülere halk dansları eşlik eden iki öğrenci sahneyi renklendirdi.

Konserin 2. Bölümünün sonunda sahneye davet edilen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yaşattıkları güzel gece için tüm korist, solist, saz ekibi ve emeği geçen her kese teşekkür etti. Nazilli’de sanatsal faaliyetlere daha büyük ve daha güzel salonlarda devam edeceklerini belirten Özcan, “Kültüre ne kadar aç olduğumuzu bu gece burada tekrar görmüş olduk. Nazilli’nin bu tür etkinliklere ne kadar çok özlem duyduğunu salonumuzu hınca hıç doldurarak gösterdiniz. Salonumuzda bırakan oturacak yer adım atacak yer kalmadı. Bunu burada bize bu güzel geceyi yaşatan ekibin başarısı olarak da düşünüyorum. Daha büyük ve daha güzel salonlarda vatandaşlarımızla buluşmak istiyoruz. Daha çok vatandaşımız ile bir araya gelmek istiyoruz. Vatandaşlarımız bizi desteklediği sürece bizde imkanlarımızı zorluyoruz. Bütün şartları zorlayarak planladığımız projelerimizi tek tek yapacağız. Başaracağız da. Nazilli’de iyi ve güzel işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Program sonunda Koro şefi Orhan Yeşiltepe ve tüm ekibe çiçek ve hediye takdiminde bulunan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan koro üyeleri ile izleyenlerin isteklerini geri çevirmedi. Koristlerin arasında eşi Aslı Özcan ile birlikte son Türküyü seslendiren koro izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

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