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Öğrencilere sulak alanlar ve biyolojik çeşitliliğin önemi anlatıldı

İHA

Öğrencilere sulak alanlar ve biyolojik çeşitliliğin önemi anlatıldı

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilciliği tarafından Efeler Hacı Celal Oto Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde ‘sulak alanlar ve biyolojik çeşitliliğin’ önemi anlatıldı.
TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, Efeler İlçe Sorumlusu Ekrem Çalık ve Temsilci Yardımcısı Ayşe Pehlivan’ın davetli olduğu seminerde Hacı Celal Oto Ortaokulu’nun 150 öğrencisine “Sulak Alanlar” ve ”Biyolojik Çeşitlilik” konuları anlatıldı.

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, yaptığı sunumda; “TEMA gönüllüleri olarak; hayatımızı borçlu olduğumuz doğal varlıkları, toprak, orman, temiz su ve temiz havayı, sürdürülebilir şekilde, korumak, geliştirmek, gelecek nesillere taşımak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Topraklarımızı tehdit eden, erozyon ve çölleşme tehlikesini önlemek, verimli tarım topraklarının üretimde kalmasını sağlamak için, eğimli arazileri eş yükselti eğrilerine göre teraslamak, ağaçlandırma şeritleri oluşturmak gerektiğini, toprakların, suların, teneffüs ettiğimiz havanın kirletilmesi için bilgi paylaşımına devam ediyoruz.
İnsan kaynaklı iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya sebep olacak, biyolojik çeşitliliği, zirai ürünlerin kalitesini, verimini etkileyecek, gıda güvenliğimizin teminatı olan ziraat alanlarının daralmasına, bütünlüğünün bozulmasına sebep olacak, torunlarımızın geleceğini, toplumun sağlığını olumsuz etkileyecek kısa vadede çıkar amaçlı yanlışlıklardan vazgeçilmesi gerektiğini anlatıyoruz.
Orman teşkilatımız, belediyelerimiz, Milli Eğitim teşkilatımız ve vatandaşlarımızla işbirliği halinde, doğal ormanlarımızı korumasını, seferberlik halinde ağaçlandırma çalışmaları yapılmasını, bulvar, cadde ve sokaklarımızın, mahalle yollarımızın kenarlarını, okul bahçelerimizi, mezarlıklarımızı, ağaçlandırmak, tarım alanlarını, çayır ve meraları, sulak alanları korumak, geliştirmek, amacı dışında kullanılmasını önlemek için, var gücümüzle çalışacağız. Ağaç türlerini seçerken, yerli, coğrafi şartlara uygun olan ağaç türlerinin tercih etmesini, zeytin, ıhlamur, defne, keçiboynuzu fidanlarının dikilmesini, mahalle yollarının kenarlarına kiraz, fıstık çamı, badem, ceviz gibi ekonomik değeri yüksek yöresel bitki türlerinin tercih edilmesi için gayret göstereceğiz” dedi.

“TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir” diyen Özdemir, şöyle konuştu:
“Bu bilincin tüm yurttaşlarımız nezdinde yaygınlaştırılması, toprağın yerine konulamaz hayati öneme sahip bir değer olduğunun anlaşılması, hiçbir şey için feda edilmemesi gerektiğinin anlaşılması için sahada ‘Toprak, Yaprak Bayrak’ sevdalıları TEMA Vakfı gönüllüleri gönülden ve gönüllü olarak çalışmaktadır. TEMA Vakfı gönüllüleri; orman, çayır, mera ve tarım alanlarının, su ve bitki gen kaynaklarının, doğanın korunması ve erozyonun önlenmesi ile insan kaynaklı iklim değişikliği konularında, belli bir devlet politikasının gerekli ve zorunlu olduğuna inanmaktayız. Topraklar, ormanlar, temiz su ve havanın, canlı hayatı için vazgeçilmez olduğunu, biliyor, ekolojik okuryazar bir toplumu oluşturmak için eğitim çalışmalarına öncelik veriyoruz. Sulak Alanları kaybetmek; balığı, sazlıkları, mandacılığı, hayvancılığı, kuşların, su canlılarının üreme alanlarını, sulak alan kültürünü, suyu kaybetmek, ülkeyi adım adım çölleşmeye götürmek, toprağı kaybetmektir”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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