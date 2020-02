Dr. Başıbüyük, “Hava değişimleri gribal enfeksiyonu tetikliyor”

Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Fatma Başıbüyük, Aydın’da hava sıcaklıklarında yaşanan değişikliklerin gribal enfeksiyonları tetiklediğini, uygulanacak basit yöntemler ile hastalığın bulaşmasının engellenebileceğini açıkladı.

Gribal Enfeksiyon’un özellikle sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başında büyük şehirlerde salgınlara yol açan, İnfluenza denilen virüsün neden olduğu bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Başıbüyük, “Grip enfeksiyonu hasta kişilerin bulunduğu ortamlarda, hapşırma ve öksürme sonrası solunum yoluyla insan vücuduna kolaylıkla girer. Ayrıca tokalaşma sonrasında da kolaylıkla bulaşır. Gribal enfeksiyon başlamadan önceki 2 gün ile semptomlar başladıktan bir hafta sonrasına kadar bulaştırıcılık vardır. Gribal enfeksiyonlarda el yıkama alışkanlığı ve hasta kişilerin veya hasta kişilerle temas eden, aynı ortamı paylaşanların maske kullanması etkili korunma yöntemlerindendir. Diğer bir korunma yöntemi risk altındaki bireylerin aşılanmasıdır. Gribal enfeksiyonda hasta şikayetleri daha fazladır, devam eden yorgunluk, kas ağrıları, baş ağrısı ve Ateş (38C ve üzeri) görülür, öksürük sıklıkla vardır. Gribal enfeksiyonlarda bronşit gibi akciğer enfeksiyonlarına daha sık yakalanılır” dedi.



“Grib’le mücadelede sıvı tüketimi önemli”

Gribal Enfeksiyon’a yakalanan kişinin mutlaka sıvı tüketimini arttırması gerektiğini belirten Dr. Başıbüyük, “Doktorunuzun tavsiye ettiği bağışıklık sistemi güçlendiren ilaç takviyelerinden kullanabilirsiniz. Proteini yüksek gıdalar tüketmeli, ara öğün sıklığını ve bu öğünlerdeki meyve tüketimini artırmalıyız. Vitamin ve antioksidan yönünden zengin karnabahar, pırasa, lahana, brokoli, havuç, turp, marulu bolca tüketmeliyiz. Bağışıklık sisteminin iyi çalışabilmesi için C, E ve A vitaminleri çok önemlidir. C vitamini antivirüs etkilidir, ayrıca bakterilerin toksinlerini etkisiz hale getirir. C vitaminini portakal, mandalina gibi turunçgillerle maydanoz gibi yeşil yapraklı otlardan alabiliriz. Enfeksiyonu vücudumuzdan atmak için sıvı tüketimini arttırmalıyız. Günde 23 bardak bitkisel çay içmemiz gerekir” açıklamasında bulundu.

