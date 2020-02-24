Dr. Başıbüyük, “Hava değişimleri gribal enfeksiyonu tetikliyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dr. Başıbüyük, “Hava değişimleri gribal enfeksiyonu tetikliyor”

İHA

Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Fatma Başıbüyük, Aydın'da hava sıcaklıklarında yaşanan değişikliklerin gribal enfeksiyonları tetiklediğini, uygulanacak basit yöntemler ile hastalığın bulaşmasının engellenebileceğini açıkladı.

Dr. Başıbüyük, “Hava değişimleri gribal enfeksiyonu tetikliyor”

Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Fatma Başıbüyük, Aydın’da hava sıcaklıklarında yaşanan değişikliklerin gribal enfeksiyonları tetiklediğini, uygulanacak basit yöntemler ile hastalığın bulaşmasının engellenebileceğini açıkladı.
Gribal Enfeksiyon’un özellikle sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başında büyük şehirlerde salgınlara yol açan, İnfluenza denilen virüsün neden olduğu bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Başıbüyük, “Grip enfeksiyonu hasta kişilerin bulunduğu ortamlarda, hapşırma ve öksürme sonrası solunum yoluyla insan vücuduna kolaylıkla girer. Ayrıca tokalaşma sonrasında da kolaylıkla bulaşır. Gribal enfeksiyon başlamadan önceki 2 gün ile semptomlar başladıktan bir hafta sonrasına kadar bulaştırıcılık vardır. Gribal enfeksiyonlarda el yıkama alışkanlığı ve hasta kişilerin veya hasta kişilerle temas eden, aynı ortamı paylaşanların maske kullanması etkili korunma yöntemlerindendir. Diğer bir korunma yöntemi risk altındaki bireylerin aşılanmasıdır. Gribal enfeksiyonda hasta şikayetleri daha fazladır, devam eden yorgunluk, kas ağrıları, baş ağrısı ve Ateş (38C ve üzeri) görülür, öksürük sıklıkla vardır. Gribal enfeksiyonlarda bronşit gibi akciğer enfeksiyonlarına daha sık yakalanılır” dedi.

“Grib’le mücadelede sıvı tüketimi önemli”
Gribal Enfeksiyon’a yakalanan kişinin mutlaka sıvı tüketimini arttırması gerektiğini belirten Dr. Başıbüyük, “Doktorunuzun tavsiye ettiği bağışıklık sistemi güçlendiren ilaç takviyelerinden kullanabilirsiniz. Proteini yüksek gıdalar tüketmeli, ara öğün sıklığını ve bu öğünlerdeki meyve tüketimini artırmalıyız. Vitamin ve antioksidan yönünden zengin karnabahar, pırasa, lahana, brokoli, havuç, turp, marulu bolca tüketmeliyiz. Bağışıklık sisteminin iyi çalışabilmesi için C, E ve A vitaminleri çok önemlidir. C vitamini antivirüs etkilidir, ayrıca bakterilerin toksinlerini etkisiz hale getirir. C vitaminini portakal, mandalina gibi turunçgillerle maydanoz gibi yeşil yapraklı otlardan alabiliriz. Enfeksiyonu vücudumuzdan atmak için sıvı tüketimini arttırmalıyız. Günde 23 bardak bitkisel çay içmemiz gerekir” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4,5 yaşında merak sardı, 6 yaşında usta oldu
YEREL HABERLER 4,5 yaşında merak sardı, 6 yaşında usta oldu
Ayakkabı ve saraciye sektörü Rusya atağında
YEREL HABERLER Ayakkabı ve saraciye sektörü Rusya atağında
El emekleri geçim kaynakları oldu
YEREL HABERLER El emekleri geçim kaynakları oldu
Aydın’da 2019 yılında 1077 sürücüye fahri ceza
YEREL HABERLER Aydın’da 2019 yılında 1077 sürücüye fahri ceza
Öğrencilere sulak alanlar ve biyolojik çeşitliliğin önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere sulak alanlar ve biyolojik çeşitliliğin ...
Alkollü sürücü devriye gezen polis otosuna çarptı, polisler ölümden döndü
YEREL HABERLER Alkollü sürücü devriye gezen polis otosuna çarptı, ...
Trafik polisi ticari taksiyle kovalayıp yakaladı
YEREL HABERLER Trafik polisi ticari taksiyle kovalayıp yakaladı
20 sene sonra gelen galibiyet Kuşadası’nda coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 20 sene sonra gelen galibiyet Kuşadası’nda coşkuyla ...
Saman balyaları altında kalan muhtar hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Saman balyaları altında kalan muhtar hayatını ...
Pehlivan develer Ortaklar Arenası'nda buluştu Kıran kırana güreşen develer izleyenlerin nefeslerini kesti
YEREL HABERLER Pehlivan develer Ortaklar Arenası'nda buluştu Kıran ...
TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 7 Darıca Gençlerbirliği: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 7 Darıca ...
Nazilli’de ‘Bizden Türküler’ dinleyenleri coşturdu
YEREL HABERLER Nazilli’de ‘Bizden Türküler’ dinleyenleri coşturdu
Nazilli Belediyespor- Darıca Gençlerbirliği: 7-2
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor- Darıca Gençlerbirliği: 7-2
Saman balyaların altında kalan muhtar öldü
YEREL HABERLER Saman balyaların altında kalan muhtar öldü
Saman balyalarının altında kalan muhtar hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Saman balyalarının altında kalan muhtar hayatını ...
Deprem Similasyon Tırı’nda deprem anını yaşadılar
YEREL HABERLER Deprem Similasyon Tırı’nda deprem anını yaşadılar
Aydınlı çiftler yalnız kalıyor Aydın’da en çok 2 kişilik aileler yaşıyor
YEREL HABERLER Aydınlı çiftler yalnız kalıyor Aydın’da en çok 2 ...
Suyu düştüğü, toprağı oluştuğu yerde tutmak için fidan diktiler
YEREL HABERLER Suyu düştüğü, toprağı oluştuğu yerde tutmak için ...
MHP’li Alıcık; “Esnaf ve çiftçimizin sorunlarına çare bulacağız”
YEREL HABERLER MHP’li Alıcık; “Esnaf ve çiftçimizin sorunlarına çare ...
Kiraz üreticisine sigorta uyarısı
YEREL HABERLER Kiraz üreticisine sigorta uyarısı
70 yıldır baba mesleği kunduracılık yapıyor
YEREL HABERLER 70 yıldır baba mesleği kunduracılık yapıyor
Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor
8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı
YEREL HABERLER 8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı
Kendisini ağaca asan ilkokul öğretmeni toprağa verildi
YEREL HABERLER Kendisini ağaca asan ilkokul öğretmeni toprağa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X