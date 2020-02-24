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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydın’da geçen ay 2647 konut satıldı

İHA

– Aydın’da, 2020 yılının ilk ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,6 oranında arttığı belirtildi.
Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Aydın’da konut satışları yüzde 68,6 arttı
Aydın’da konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,6 oranında artarak 2 bin 647 oldu. Bu satışların 661’i ilk satış, bin 986’sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 251 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 989 konut satışı ve yüzde 10,6 pay ile Ankara, 7 bin 212 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,3’lük payla 7. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 503,4 arttı
Aydın’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 503,4 oranında artış göstererek 875 oldu. 875 ipotekli satışın 224’ü ilk satış, 651’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 42 bin 237 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 37,2 olurken; bu oran Aydın ili için yüzde 33,1 olarak gerçekleşti.

Aydın’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 oranında artış göstererek bin 772 oldu. Bu satışların 437’si ilk satış, bin 335’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 71 bin 378 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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