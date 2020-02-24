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Her 9 acil çağrıdan 8’si asılsız 2019 yılında yapılan 912 bin yardım çağrısından sadece 108 bini ...

İHA

Aydın 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne, 2019 yılında gelen 912 bin yardım talebinin yalnızca 108 binini gerçek çağrılar oluşturuyor. Taciz edilen, hakarete maruz kalan 112 personelini, en çok asılsız çağrılar yoruyor.

Her 9 acil çağrıdan 8’si asılsız 2019 yılında yapılan 912 bin yardım çağrısından sadece 108 bini gerçek çıktı Taciz edilen, hakarete maruz kalan 112 personelini, en çok asılsız çağrılar yoruyor

Aydın 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne, 2019 yılında gelen 912 bin yardım talebinin yalnızca 108 binini gerçek çağrılar oluşturuyor. Taciz edilen, hakarete maruz kalan 112 personelini, en çok asılsız çağrılar yoruyor.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi 36 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 4 alt ekip, 562 sağlık personeli, 109 ambulans ve 184 UMKE gönüllüsüyle yaklaşık 1 milyon 100 nüfusa hizmet veriyor. 2019 yılında 112 Komuta Kontrol Merkezine yapılan 912 bin yardım çağrısından 804 bininin asılsız olduğu tespit edildi.
Aydın 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne her gün gelen ortalama 2 bin 530 çağrıdan 2 bin 230’unun asılsız olması, verilen hizmetleri olumsuz etkiliyor. Farklı kesimlerinden kişilerin yaptığı asıl çağrılar, toplumun bilinçsizliğini de gözler önüne seriyor. Telefon numarası öğrenmek isteyen, arızalı malzeme gibi birçok konuda çağrılarla muhatap olan 112 görevlilerini, arayanlar arasında çocuklardan askerlere, sarhoşlardan sapıklara kadar birçok insan var.
Acil bir vakaya hizmet verebilme ümidiyle telefona sarılan 112 görevlileri, müzik dinletilmesi, küfür edilmesi, arkadaşlık teklifinde bulunulması veya çeşitli tacizlerle karşı karşıya kalabiliyor. Telefonda sayısız hakaretlere uğrayan ve lüzumsuz konulara cevap vermek zorunda kalan komuta merkezi görevlilerini, en çok yoran ise asılsız çağrılar oluyor. “Maddi ve yaralamalı trafik kazası, yangın, kavga ve yaralama var” gibi sayısız asılsız çağrı alan ve her bir konuyu büyük bir titizlikte değerlendirip araştırma yapan 112 görevlileri, ihbarın asılsız olduğunun ortaya çıkması sonucu büyük bir üzüntü yaşıyor.
112 Komuta Kontrol Merkezi’nin 2019 yılı çalışmaları hakkında bili veren İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, “2019 yılında Komuta Kontrol Merkezine yapılan aylık ortalama çağrı sayısı 76 bin olup, bunlardan 9 bini gerçek acil çağrı olarak değerlendirilmiş ve günlük ortalama 259 vaka ortalaması ile hastalarımıza ambulans yönlendirilmiştir. Acil çağrıların kentselde yüzde 96.8’ine ilk 10 dakikada, kırsalda ise yüzde 97.2’sine 30 dakikada ulaşılarak gelişmiş ülke standartlarında vakalara ulaşım süreleri sağlanmıştır. Gelişen acil sağlık hizmetleriyle birlikte ilimizde bu yıl 2 hastanın helikopter ambulans, 6 hastanın uçak ambulansla nakili gerçekleştirilmiştir. Kentsel ve kırsal alanda tüm hastalara aylık ortalama 7 bin 900 ambulans görevlendirmesi yapılarak ilimizde hastane öncesi acil sağlık hizmeti sunmaktayız. Bu hizmeti verirken önemli sorunlar da yaşamaktayız. Yollarda ambulanslar ve diğer geçiş öncelikli araçların kullanımı için ayrılan güvenlik şeridinin diğer araçlar tarafından kullanılması, sürücülerin ambulansa yol vermemesi veya verememesi gibi nedenler ambulansların vakalara ulaşmasını zorlaştırmaktadır. İlimiz de acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı, etkili, verimli sunulabilmesi için Komuta Kontrol Merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesinin önemli olduğunu, ayrıca trafikte ambulanslara yol vererek yaşama yol vermenin anlamını vurgulamak isterim” dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Açıkgöz ile birlikte ziyaret ettiği 112 Komuta Kontrol Merkezi görevlilerinin ne kadar kutsal bir görevi icra ettiklerine vurgu yapan Vali Yavuz Selim Köşger ise “En zor mesleklerden birisini icra ediyorsunuz. İnsanların canlarının kurtarılması ve sağlıklarının korunması noktasında çok önemli bir noktada görev yapıyorsunuz. Sağlık camiası, şehrimiz ve şehrimizde yaşanan insanlar adına sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri tebrik ediyor ve görevinizde başarılar diliyorum. İnşallah en iyi hizmeti en seri şekilde vermeye devam ederiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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