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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

İHA

Nazilli Belediyesi düzenlediği tiyatro, konser, kitap fuarı ve söyleşi etkinlikleri ile her yaştan vatandaşın kültür ve sanatla dolu bir hafta sonu geçirmesini sağladı.

Nazilli Belediyesi düzenlediği tiyatro, konser, kitap fuarı ve söyleşi etkinlikleri ile her yaştan vatandaşın kültür ve sanatla dolu bir hafta sonu geçirmesini sağladı.
50 yerli ve ulusal yazar, 62 yayınevi ve 100 binden fazla eserin kitapseverlerle buluştuğu “Okuyuverin Gari” Nazilli Kitap Fuarı ile başlayan etkinlikler konser, tiyatro ve söyleşi ile taçlandı.
Nazilli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun “Bizden Türküler” Konseri ile dinleyenleri coşturduğu programda korist ve solistlerin seslendirdiği türküler ile kulakların pası silindi.
Etkinlikler, Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği “Haybeden Gerçeküstü Aşklar” adlı tiyatro oyunu ile devam etti.
Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu oyuncuları tarafından sahnelenen "Haybeden Gerçeküstü Aşk" isimli romantik komedi oyunu izleyicisinden tam puan alırken kültürel etkinlikler kapsamında edebiyat dünyasının kıymetli ismi İnci Aral, Gazeteci Yazar Gülşah Elikbank'ın sorularını Nazillili sanatseverler için yanıtladı.
Hafta sonu etkinliklerinde yine ilgiyle takip edilen Gazeteci Yazar İsmail Saymaz ise Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda okurlarıyla buluştu.
Nazilli’de gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğini vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Kültür ve sanat şehri Nazilli'mizde hafta sonu dolu dolu geçti. Cuma akşamı kulaklarımızın pasını silen Türk Halk Müziği Topluluğumuza, Cumartesi günü değerli anlatımlarıyla bizleri bilgilendiren Gazeteci Yazar İsmail Saymaz’a, Haybeden Gerçeküstü Aşk isimli tiyatro oyunlarıyla hem güldüren hem düşündüren Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğumuza, Pazar günü gerçekleştirmiş oldukları söyleşilerinden dolayı edebiyatımızın kıymetli ismi İnci Aral Hanımefendi ve Gazeteci Yazar Gülşah Elikbank'a, aynı zamanda 1 Mart Pazar gününe kadar sürecek olan Okuyuverin Gari Nazilli Kitap Fuarımıza yoğun ilgi gösteren tüm hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sanatın ve sanatçının yaşadığı ve yaşatıldığı bir kent Nazilli için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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