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Aydın’da CITES kapsamında kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi

İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla’da kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “CITES ticaretinin yoğun olduğu gümrük noktalarında başta fildişi olmak üzere CITES kapsamında yer alan yabani tür ve bunlardan elde edilen parça ve türevlerinde (kuş, sürüngen, memli, deri parça ve türevleri, keresteden mamül ürün ve türevleri) kaçakçılığının önlenmesi ve CITES uygulamalarında bilincin artırılması için Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan "Ulusal CITES Kaçakçılık Operasyon Planı" kapsamında; 1721 Şubat 2020 tarihleri arasında Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanındaki; Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde öncelikle İl Şube Müdürlüklerimiz personeline CITES kapsamında eğitim verilmiştir. Söz konusu illerin Gümrük Müdürlükleri ve bazı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Birimlerine gidilerek CITES eğitimi verilerek ardından gümrük noktaları ve petshoplarda da denetlemeler yapılmıştır. Yapılan denetlemelerde CITES ve Uygunluk Belgesi olmayan hayvanlara (Cennet papağanı, Pakistan papağanı, Java ispinozu) el konularak 5 bin TL ye yakın idari yaptırım kararı uygulanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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