Savuca Fatma Suat Okulu’na ‘Destek Hizmetleri Sınıfı’ açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ilde destek hizmet sınıfı yapımı projesi kapsamında Söke’ye bağlı Savuca Fatma Suat İlk ve Ortaokulunda da oluşturulan sınıfın açılış töreni yapıldı.

Açılış törenine AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Acar, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Savuca Mahalle Muhtarı Tuncel Uyanık, Ak Parti İlçe Başkanı Namık Yıldırım, çeşitli kurumların temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

“Aydın’ın Sınıfları Söke Meslek Lisesi’ne emanet”

Aydın il genelinde aralarında Söke’nin de yer aldığı 5 ilçede açılacak 'Destek Hizmetleri Sınıfları' Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından oluşturuluyor. Savuca Fatma Suat Okulu’nda oluşturulan sınıfta ilkokuldan iki, ortaokuldan beş olmak üzere yedi öğrenci yararlanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Milli Eğitim Bakanlığımızın 81 ilimizde uyulamaya koyduğu projenin bir parçası. Aydın ilimizde beş okulumuzda destek sınıfı açılmasına karar verildi. Bunlardan biri de ilçemiz Savuca Fatma Suat Okulu. Bu bizim çok sevindirici. Bütün okullarımıza bu türlü sınıflar yapılacak. Söke için başka sevindirici tarafı Aydın ilinde düzenlenen tüm bu sınıflar ilçemiz Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanıyor olması. Daha önce Yenipazar ilçesinde de benzer bir sınıfın açılış gerçekleştirildi. Emsallerine göre bir miktar geride olan çocuklarımızın eğitimi çok önemli. Feda edebilecek hiçbir çocuğumuz yok, onların daha iyi eğitim alabilmeleri adına elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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