Bozdoğan’da develer güreşti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bozdoğan Belediyesi'nin ev sahipliğinde 16. Deve Güreşleri etkinliği düzenlendi. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerindeki illerden gelen yaklaşık 140 devenin Bozdoğan’da arenaya çıktığı etkinlik, Mehteran Takımı gösterisi ile başladı.

Deve güreşlerini Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Süleyman Aypak ve protokol üyeleri izledi. Bozdoğan halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte güreşlerde rakiplerini yenen develerin sahiplerine kupaları teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.