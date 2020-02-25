Aydın’ın sultanları bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak

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Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı bugün saat 18.00’da Fenerbahçe Opet ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligin 18. Haftasında kendi evinde karşılaştığı Eczacıbaşı Vitra’ya karşı güzel bir oyun sergilemesine rağmen sahadan 31 mağlup ayrılan Aydın’ın sultanları, 19.hafta karşılaşmasında ligin güçlü takımlarından Fenerbahçe Opet ile deplasmanda mücadele edecek. İstanbul Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 18.00’da başlayacak.

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