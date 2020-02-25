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Sazlıklarla birlikte canlar da yanıyor Yapılan uyarılara rağmen yaban hayatını olumsuz etkileyen ...

İHA

– Aydın Valiliği'nin il genelindeki muhtarlıklara uyarı yazısı göndermesine rağmen, sulak alan kenarlarındaki sazlıkların da anız gibi yakılması yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

Sazlıklarla birlikte canlar da yanıyor Yapılan uyarılara rağmen yaban hayatını olumsuz etkileyen sazlık yakmaları devam ediyor

– Aydın Valiliği’nin il genelindeki muhtarlıklara uyarı yazısı göndermesine rağmen, sulak alan kenarlarındaki sazlıkların da anız gibi yakılması yaban hayatını olumsuz etkiliyor.
EKODOSD üyeleri, Aşağı Büyük Menderes Havzası’nda yaptıkları araştırmalar sırasında, SökeMilas yolunda bulunan kanallardaki sazlık ve kargı kamışlarının yandığını görünce itfaiyeye haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen Söke itfaiyesi, yangını söndürdü. Yanan alan asfalta yakın olması nedeniyle kolaylıkla müdahale edildi. Yangında sazlıkların arasında kışı geçiren birçok yaban hayvanı telef oldu.
Bu yangının kısa sürede söndürülmesine rağmen ovanın birçok yerinden yükselen dumanların sulak alan kıyılarındaki tarlaların arasında ve kanallarda bulunan sazlıkların yakıldığının kanıtı olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Bu durum artık bir gelenek haline gelerek, yakan kişiler tarafından bir temizlik olarak görülüp hemen her yıl tekrarlanmaktadır. Halbuki nasıl bir coğrafyada yaşadığımızın bilinmesi lazım. Biyolojik çeşitlilik açısından Türkiye’nin en önemli doğa alanlarından olan Dilek Yarımadası, Büyük Menderes Deltası, Bafa Gölü ve Latmos (Beşparmak) Dağları’nı, birbirine bağlayan bütüncül bir ekolojik koridor görevini görmektedir bu doğal alanlar. Binlerce hektar tarlanın arasında kalan eski menderes yatakları, kanallar yaban hayatının son yaşam alanlarıdır. Temizlik olarak görülen bu yakılmalar sonucunda, sadece sazlar değil birçok canlar yanmaktadır. Ekosistem içerisinde önemli işlevleri bulunan birçok canlı yaşamını yitirmektedir. Bu doğal alanlar birçok kuşun, memelinin, sucul hayvanların, sürüngenlerin yaşam alanlarıdır. Buralarda üreme yapıyorlar, barınıyorlar, göçlerde konaklıyorlar. Doğal dengenin bozulmaması için bu konu çok önemli olup, herkesin duyarlılık göstermesi gerekir” dedi.

Anız ve sazlık yangınlarıyla ilgili olarak daha önce sayısız uyarı yapıldığını kaydeden Sürücü, “Bu konu Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyon toplantısında da görüşülerek, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce hazırlanıp Aydın Valiliği’ne sunuldu. Aydın Valiliği tarafından tüm muhtarlıklara gönderilmesi uygun görüldü. Muhtarlıklara gönderilecek yazıda ‘İlimiz genelinde sulak alan kenarlarında sazlıkların da anız gibi yakılmakta olduğu tespit edilmiştir. Oysa sazlıklar pek çok su ve kara canlısının yaşamlarını sürdürebildikleri değerli ve vazgeçilmez doğal yapılardır. Yakarak ot mücadelesi yapma çabası; toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yok olmasına, verimli tarım topraklarımızın zamanla verimsiz topraklar haline gelmesine, su ve toprak erozyonunu arttırmasına, ayrıca yaban hayvanlarının üreme, beslenme ve barınma ortamlarına da olumsuz etkilere yol açmaktadır. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 4. Maddesi ‘Yaban hayvanları, üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilemez, yavru ve yumurtaları toplanamaz, yuvaları dağıtılamaz ve memeliler kış uykusunda rahatsız edilemez’ hükmü kapsamında, yukarıda bahsedilen anız, sazlık ve yabancı ot yakımı faaliyetlerinin yapılmaması, emrin bütün Muhtarlıklara duyurulması, yakanlar hakkında yasal işlem yapılması bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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