Kuyucaklılar Mehmet öğretmen için seferber oldu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde lösemi hastası öğretmen Mehmet Demen ve diğer lösemi hastaları için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kuyucak Belediyesi ve Aydın Kızılay işbirliğiyle Kuyucak Horsunlu Mahallesi'nde ve Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Donör ol hayat kurtar" kampanyasında çok sayıda vatandaş kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Mobil kan bağışı aracını ziyaret eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Mehmet Demen öğretmen ve tüm hastalarımıza umut olması amacıyla düzenlediğimiz kampanyaya katılan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Duyarlılık gösterip kök hücre ve kan bağışında bulunan vatandaşlarımız sayesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmeyi diliyorum. Tüm hastalarımıza da Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.

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