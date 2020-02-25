Didimspor şampiyonluğunu ilan etti

Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup takımlarından Didimspor şampiyonluğu garantiledi.

Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup’ta namağlup lider olarak yoluna devam eden Didimspor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kuşadası’nın evinde İncirliova’ya yenilmesinin ardından sarısiyahlı ekip puan farkını 8’e çıkartıp, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyon oldu.

Hafta sonunda kendi evinden Germencikspor’u 31’lik skorla mağlup eden sarı siyahlı ekip, en yakın takipçisi Kuşadasıspor’un kendi evinden İncirliova belediyespor’a 41 mağlup olması sarı siyahlı ekibin şampiyonluğunu ilan etmesine neden oldu.

Grup maçlarının bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Sarı siyahlı ekip en yakın rakibi Kuşadasıspor’a ligin bitimine 2 hafta kala 8 puan fark attı. Didimspor bu sonuçlarla play off oynamayı garantilerken şampiyonluk kupasını ise önümüzdeki haftalarda kaldıracak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.