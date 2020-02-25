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Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi Vergi rekortmenleri ve en fazla ihracat yapanlar, NTO ...

İHA

Nazilli Ticaret Odası sorumluluk alanında faaliyet gösteren üyelerden vergi rekortmenleri ile ihracat sıralamasına giren firma temsilcileri ödüllendirildi. Törende Nazilli'nin ticari hayatı hakkında bilgi veren Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, ekonomiye katkı sağlayan herkese müteşekkir olduklarını belirterek, "Bu ülke için taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi Vergi rekortmenleri ve en fazla ihracat yapanlar, NTO tarafında ödüllendirildi

Nazilli Ticaret Odası sorumluluk alanında faaliyet gösteren üyelerden vergi rekortmenleri ile ihracat sıralamasına giren firma temsilcileri ödüllendirildi. Törende Nazilli’nin ticari hayatı hakkında bilgi veren Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, ekonomiye katkı sağlayan herkese müteşekkir olduklarını belirterek, “Bu ülke için taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Nazilli’nin son 18 yıllık ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, her geçen yıl artan ihracat tutarlarının kendileri için gurur verici bir durum olduğunu belirterek “Bölgemiz genel ihracat tutarı 2002 yılı için 157 bin dolar iken, 2010 yılında 552 bin dolara 2019 yılı için 654 bin dolara yükselmiştir. ihracatımızın daha fazla artması için Nazilli Ticaret Odası üstüne düşen her görevi yapmaya hazırdır” dedi.
Nazilli Ticaret Odası Salonu’nda düzenlenen ödül törenine Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, protokol üyeleri davetliler katıldı. Törende en yüksek vergi beyan eden vergi mükellefleri sıralamasında isminin açıklanmasına izin verenlerden dokuz firma temsilcisi ile ihracat sıralamasında ise törene katılan 33 firmanın temsilcilerine ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
Yoğun bir katılımın olduğu ödül töreninin açılışında konuşan Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri bu ödül törenleri ile bir yandan dereceye giren firmaları ödüllendirirken diğer yandan da diğer firmaları teşvik ettiklerini söyledi.
Başkan Arslan, “İnovasyon yapan, yerel ürünlerimizi katma değer oluşturacak şekilde dış pazarlara sunabilen, kendini geliştiren işletmeler önce kendilerine daha sonra bölgeye büyük katkı yapmaktadırlar. Göreve geldiğimiz 2013 yılından bu yana çalışmalarımızı üye odaklı yapmaya gayret gösteriyoruz. Bunun yanında bölge sorunlarının çözümü önceliğimizdir. Ayrıca; yurtiçinde ve yurtdışında ihracatımızın artması için, fuar organizasyonları yaparken, üye bilgilendirme eğitimlerimiz ile ihracat potansiyeli olan ancak çeşitli sebeplerle bu düşüncesini gerçekleştiremeyen üyelerimiz için çözüm odağı olmak için gayret gösteriyoruz. Son dönemde yaşanan olumsuzluklara rağmen değerli üyelerimizin üstün gayretleri ile ihracat rakamlarımız artış göstermiştir. İhracat tutarlarımızın artması bizler için gurur vericidir. Bölgemizin genel ihracat tutarı 2002 yılı için 157 bin dolar iken, 2010 yılında 552 bin dolara 2019 yılı için 654 bin dolara yükselmiştir. İhracatımızın daha fazla artması için Nazilli Ticaret Odası üstüne düşen her görevi yapmaya hazırdır. Bölgenin kalkınmasının ancak üretim ve ihracatın arttırılması ile mümkün olacağını düşünüyorum” diyerek tüm kurum ve kuruluşlar olarak işbirliği içinde sürdürülebilir bir yatırım ve ihracat hareketi başlatmayı hedeflediklerini söyledi.
Zorlu piyasa koşulları içinde çalışarak vergi ve ihracat sıralamasına giren firmalara, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclisi adına teşekkür eden Başkan Arslan, başarılı olan tüm firmaların temsilcilerini tebrik etti.
Yapılan konuşmaların ardından vergi rekortmenleri ve ihracatçı üyelere plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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