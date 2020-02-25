Söke Belediyesi’nden WhatsApp Hizmet Hattı

Vatandaş memnuniyetini ön planda tutan Söke Belediyesi, talep ve şikayetlerin hızlı çözümü için WhatsApp hizmet hattı oluşturdu. “Birlikte Çözelim” sloganıyla başlatılan WhatsApp Hizmet Hattı, hizmeti vatandaşla daha da yakınlaştıracak.

Vatandaşlar bundan böyle Söke Belediyesi ile ilgili istek, talep, öneri ve şikayetlerini 0 (552) 4542193 numaralı telefon hattını kullanarak WhatsApp kanalıyla iletebilecekler. Vatandaşların gerek yazarak, gerek fotoğraf veya video göndererek direkt olarak ulaştıracağı istek, talep, öneri ve şikayetler; ilgili birimlere aktarılarak, değerlendirilmeye alınması sağlanacak. Ardından kısa süre içerisinde konuyla ilgili talebi ileten vatandaşa cevap dönülecek.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Birlikte yöneteceğiz sözümüzün arkasındayız. Bu doğrultuda teknolojinin nimetlerinden de en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz. Bugün hemen hemen her birimizin sıkça kullandığı WhatsApp iletişim hattı sayesinde, vatandaşlarımız talep ve şikayetlerini daha hızlı şekilde belediyemize iletme şansı bulacaklar. Tarafımıza ulaşacak talep ve şikayetler yine hızlı bir şekilde ilgili birimlere aktarılacak ve dönüşü de kısa sürede vatandaşlarımıza sağlanacak. Sökemize hayırlı olsun” dedi.

Söke Belediyesi WhatsApp Hizmet Hattı: 0.552.4542193

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