Söke'de güvercin hırsızı jandarmadan kaçamadı

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Söke'de Sazlı Mahallesinde 11 adet güvercini çaldığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kısa bir süre önce Sazlı Mahallesi'nde bir şahsa ait 11 adet güvercin gece saatlerinde çalındı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan araştırmalar sonucu hırsızlık olayının İ.F. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. İ.F. adlı şahıs Jandarma tarafından yakalanırken; Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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