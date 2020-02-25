İYİ Partili Belediye Başkanı Kaya'ya ikinci kez icra şoku

AYDIN'ın İncirliova ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın makam otomobilinden sonra makam odasına da icra geldi. Makam koltuğu, masası ve içerideki eşyaları haczetmeye gelen icra memurları tutanak tutup, ayrıldı.

İncirliova Belediyesinde 2014 yılında işten çıkartılan 96 kişi, Belediyeden alacakları için Aydın İş Mahkemesi'ne dava açtı. Davayı kazanan işçiler, avukatları aracılığıyla icra işlemi başlattı. 2019 yılı mart ayındaki son yerel seçimde İYİ Parti'den İncirliova Belediye Başkanı seçilen Aytekin Kaya´nın, 09 UC 001 plakalı makam aracına geçen 30 Eylül'de 96 işçinin toplam 1 milyon 500 bin lira olan alacağı nedeniyle icra konuldu. İcra memurları belediye önündeki makam aracını almaya geldiğinde Belediye personeli iş makineleriyle makam aracının etrafını kapattı ardından aracı başka bir yere götürdü. Belediye, alacaklıların avukatına haftalık 25 bin lira olmak üzere toplamda 400 bin lira ödediğini açıkladı ancak geriye kalan 1 milyon 100 bin lira için icra işlemleri devam etti.

BİR İCRA DA MAKAM ODASINA

İşçilerin avukatı bugün icra memurları İncirliova Belediyesi'ne geldi. Zabıta ekiplerinin kullandığı 09 UH 001 plakalı otomobili götürmek istedi. Ancak, Belediye görevlileri otomobili vermeyip, başka bir yere kaçırdı. İcra memurları daha sonra polis eşliğinde makam odasına icra işlemi için geldi. Meclis üyeleri, vatandaşlar ve belediyenin avukatı Demet Rincap icra memurlarını karşıladı. İcra memurları makam koltuğu, masa, televizyon ve diğer eşyaları icra işlemiyle götürmek istedi. Ancak daha sonra kamu hizmeti verildiği için sadece tutanak tutmakla yetinip, Belediyeden ayrıldı.

'HER HAFTA ÖDEME YAPIYORUZ'

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunana İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Göreve geldiğimiz günden beri borçlar nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. 2014 yılında işten çıkarılan 96 işçinin alacakları nedeniyle bugün önce zabıta otomobiline icra için gelindi. Ancak otomobili bulamayınca makam odasına icra işlemi yapmak istediler. Bizim, makam odasına saygımız var. Biz buraya makam için gelmedik. Benim en çok üzüldüğüm konu, İncirliova halkını itibarsızlaştırmak için yapılan bir çalışma olmasıdır. Göreve geldiğim günden bu yana kadar avukata 400 bin lira para ödedim. Yaptığımız tasarruflarla her hafta 25 bin lira ödeme yaptık. Bizden önceki Belediye Başkanı, Belediye'ye ait 20 milyon liralık taşınmazı satıp, İncirliova'yı borç batağına bırakmış gitmiş. İşçinin ve memurun maaşlarını bile zor ödüyoruz. İncirliova halkına yapılan bu saygısızlığı üzüntüyle karşılıyorum. Yaptıranlara yazıklar olsun. Tasarruf yaparak şu ana kadar 10 milyon borç ödedim. Yakında kimlere borç ödediğimin listesini belediyenin önüne asacağım. İcra memurları makamı boşaltmaya gelmişler. 'Boşaltabileceklerin söyledim. Ancak, tutanak tutup, boşaltamadan gittiler. Olsa tamamını ödeyeceğiz ama paramız yok. Taşınmaz satabilirsek borcu ancak ödeyebileceğiz. İşçilerin avukatı iyi niyetli değil eğer iyi niyetli olsa hiç sıkıntı olmayacak" diye konuştu.



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