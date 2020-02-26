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Kuşadası'nda bitpazarı yoğun ilgi görüyor

DHA

- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, her pazar günü kurulan bitpazarı, çevre il ve ilçelerden gelenlerin uğrak yeri oldu. Belediye hizmet binasının arkasında yer alan pazarda; gaz lambası, kömürlü ütü, gramofon, taş plak ve kaset gibi eski eşyaların yanı sıra ikinci el kıyafet ve ayakkabılar da satılıyor.
Kuşadası'nda her hafta pazar günü kurulan bitpazarı, İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'tan gelen eski eşya tutkunlarının ilgi odağı oldu. Camikebir Mahallesi'ndeki belediye hizmet binasının arkasında açılan pazarın tezgahlarını, bir dönemin vazgeçilmez eşyalarıyken günümüzde unutulmaya yüz tutmuş gaz lambası, kömürlü ütü, lambalı radyo, daktilo, gramofon, taş plak, kaset ve çevirmeli telefon gibi ürünler süslüyor. Koleksiyonerlerin de zaman zaman ziyaret ettiği pazarda; el yapımı tespih, takı ve oyuncağın yanı sıra ikinci el kıyafet, ayakkabı, mutfak aletleri ve ev eşyaları da bulmak mümkün.
'HOBİ AMAÇLI YAPIYORUZ'
Bitpazarında para kazanmaktan çok hobi amacıyla satış yaptıklarını belirten esnaf sözcüsü Mehmet Okyay 858), "Yaklaşık 5 yıl önce birkaç kişiyle başladığımız bu işte sayımız giderek arttı. Burada tezgah parası yok. Aramızda bazı nedenlerden ötürü dükkanını kapatmak zorunda kalan arkadaşlarımız var. Onlar da ellerinde kalan mallarını burada satıyor. Her yaş grubundan müşterimiz olduğu için tezgahlarda her türlü eşyayı görebilirsiniz. Ayrıca eski bir geleneği yaşattığımız için çok mutluyuz" dedi.
'HER HAFTA TEZGAH AÇIYORUM'
Kuşadası'na İzmir'den gelip her hafta pazarda tezgah açtığını ifade eden tespih üreticisi Volkan Yaşar ise satışlardan memnun olduğunu söyledi. Kuşadası halkının el yapımı tespihe büyük ilgi duyduğunu kaydeden Yaşar, "Düzenli olarak gittiğimiz belli başlı bitpazarları var. Buradaki potansiyel bizi tatmin ediyor. Sabahtan akşama kadar 40 veya 50 tespih satıp evime ekmeğimi götürebiliyorum" diye konuştu.
Koleksiyon yapmak için eski eşyaları biriktirdiğini dile getiren üniversite öğrencisi Ata Birsöz (25) de Kuşadası'ndaki bitpazarında aradığı her şeyi bulabildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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