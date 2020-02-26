Aydın’ın sultanları Fenerbahçe’ye boyun eğdi

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 19.haftada Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı İstanbul’da karşılaştığı Fenerbahçe Opet’e 31 mağlup oldu.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Opet: Thompson, Bahar, Vargas, Robinson, Eda, Naz, Aylin, Melis, Ceren, Fatma, Dicle, İpar
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu, Balkestein, Planinsec, Meryem, Celeste, Selin Bihter, Erce, Semra, Cansu, Arelya, Ece, Hande
Setler: 2125, 2520, 2516, 2518
Süre: 108 dakika (27, 28, 26, 27)
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