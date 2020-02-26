Aydın’da geçen yıl 847 bin metrekare alana yapı ruhsatı verildi

– Aydın’da, 2019 yılı OcakAralık dönemi içerisinde 1,4 milyar TL değerindeki 847 bin 405 metrekare alana yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı OcakAralık dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre; Aydın ilinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 847 bin 405 metrekare oldu. 2019 yılı OcakAralık döneminde Aydın ilinde yapı ruhsatı verilen 847 bin 405 metrekare yerlerin değeri 1 milyar 454 milyon 690 bin 517 TL oldu.

Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı bin 91, daire sayısı ise 4 bin 431 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 442 bin 867 metrekare, konut dışı kullanım alanı 243 bin 631 metrekare, ortak kullanım alanı 160 bin 907 metrekare oldu.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü ise 2 milyon 855 bin 929 metrekare olarak gerçekleşti. 2019 yılı OcakAralık döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen 2 milyon 855 bin 929 metrekare yerlerin değeri 4 milyar 772 milyon 597 bin 489 TL olarak gerçekleşti.

Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 2 bin 627, daire sayısı 13 bin 496 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 1 milyon 435 bin 788 metrekare, konut dışı kullanım alanı 480 bin 38 metrekare, ortak kullanım alanı 940 bin 103 metrekare oldu.

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