Nazilli Belediyespor Diyarbekir'e odaklandı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Darıca Gençlerbirliği'ne 7-2 yenerek 4 haftalık galibiyet özlemini dindiren ve 3. sıraya yükselen Nazilli Belediyespor'da gözler Diyarbekirspor deplasmanına çevrildi. Teknik direktör Yavuz İncedal, "Geçtiğimiz hafta kendi sahamızda kazandığımız 7-2'lik galibiyet ile moral bulduk. Yeni bir hava yakaladık. Bu moral ile pazar günü deplasmanda oynayacağımız Diyarbekirspor maçından da puan veya puanlar ile döneceğimize inanıyoruz" dedi.
Siyah-beyazlı takımda sol kaşı açılan Sergen Piçinciol ve belinde ağrı bulunan Sedat Cengiz takımdan ayrı çalıştılar. Defans oyuncusu Polat Güren ise sağ ayak bileğindeki ağrı nedeniyle idmanda yer alamadı.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2020-02-26 14:15:54
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