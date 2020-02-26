Kuşadası’nda Şubat ayında deniz keyfi

Turizmin başkenti Kuşadası’nda, sahilde güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.
Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Kuşadası’nda vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Turkuaz rengiyle dikkati çeken dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı’nda güneşli havayı fırsata çevirenler deniz keyfi yaşadı.
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