Çiftlik evinde 3 kilo 'esrar' ele geçirildi: 1 tutuklama

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çiftlik evinde 3 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. ve E.K. adlı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 2 şüphelinin yaşadığı çiftlik evi ve iş yerlerine dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çiftlik evinde yapılan aramada 3 kilo esrar ele ile 1 adet dijital terazi ele geçirildi, E.K. ve M.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K. ise tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2020-02-26 21:16:32



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