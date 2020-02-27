Başkan Öndeş, Turanlar Mahallesi’nde halkla buluştu

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş her hafta bir mahallede düzenleyeceği halk buluşmalarının ilkini Turanlar Mahallesinde gerçekleştirdi.

Başkan Öndeş meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte vatandaşların talep, beklenti ve önerilerini dinledi, yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Gerçekleşen ve gerçekleşecek projelere de değinen Öndeş “10 ayda büyük ve önemli işlere imza attık. İnşallah Germencik’imiz için çalışma ivmemizi günden güne arttırarak sizlere yakışan, hakettiğiniz hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Halk buluşmasında önemli açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş mali disiplin konusuna dikkat çekti. Öndeş “Mali açıdan zor günler geçirdik. Göreve geldiğimiz günden itibaren önce mali disiplin dedik ve aylarca belediyemizin bozulan mali sistemini işler hale getirmek için çalıştık. Hizmet yapmak, projeleri hayat geçirmek, sözlerimizi tutmak için ekonomik anlamda güçlü olmamız gerekiyordu. Arkadaşlarımızla birlikte önce bu konuya çalıştık. Yaptığımız çalışmalarla ekonomik anlamda düzlüğe çıkmak üzereyiz. Geçmişten gelen 2.5 milyon TL tutarındaki vadesi geçmiş vergi borcunu ödedik. İNYA gibi bir projeyi hayata geçirdik. GERKOOP’u kurduk. Belediyemizin asli görevleri olan yol yapımı, kent estetiği, çevre düzenlemeleri gibi hizmetlerimizi yerine getiriyoruz. Tüm bunları önemle üzerinde durduğumuz mali disiplini sağlayarak başardık. İlk etapta adeta belediyeye kapanarak gündüzümüzü gecemize kattık ve yoğun mesailerle çalıştık. Bu zaman zarfında sık görüşmemiş, bir araya gelmemiş olabiliriz. Ancak o gün öyle yapmasak, bugün bu hizmetlerin hiç biri gerçekleşmez, mali açıdan yaşanan olumsuz tablo daha vahim bir hal alabilirdi” dedi.

“Daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz”

Kırsal kalkınmaya dair yapılan çalışmalara da değinen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş GERKOOP ve İNYA’ya dair açıklamalarda bulundu. Başkan Öndeş kırsal kalkınma hamlelerinin başarıyla sürdüğünü belirterek, “ İNYA’yı kurduk ve önemli mesafe aldık. Geçtiğimiz günlerde Dubai’de düzenlenen bir fuarda stant açtık ilçemizin adını duyurduk. Bir diğer önemli projemiz ise GERKOOP yani Germencik Kooperatifidir. GERKOOP sayesinde çiftçimiz üreticimiz ihya olacak, hak ettiğini alacak. Bizim tek derdimiz üreticimizin alın terini korumaktır. Yaptığımız çalışmalarla özellikle Süt alanında ciddi anlamda beklentileri karşılayacağız. Büyük kooperatif birliklerinin ülkemizde ve yurtdışında sağladıkları başarı ortada GERKOOP ile bizler de aynı hedefe ulaşacağız. Yeter ki el birliği ile çalışalım ve birbirimize destek olalım” açıklamasında bulundu.

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