KAAN projesi, Aydın’da kolluk ve özel güvenlik personellerine anlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından başlatılan Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme Projesi (KAAN) projesi, Aydın’da bin 10 kolluk ve özel güvenlik personeline anlatıldı.

KAAN projesi ile kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, öncelikle kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma sistemlerinde olmak üzere ve devamında görev yaptıkları tüm alanlarda, amacına uygun, etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunmasını sağlamak amaçlanıyor.

Bu yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk ile etkili iletişim, etkin işbirliği, koordinasyon ve birlikte çalışmasıyla olay meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olayları en seri şekilde genel kolluğa bildirmek, devam eden olaylara gerekli müdahaleyi yapmak, olay yeri ve delillerini muhafaza ederek genel kolluğa teslim etmek üzere Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan “Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon (KAAN)” projesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tanıtılarak, 23 Temmuz 2019 tarihinde geçirildi.



Uygulama kapsamında Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici’nin talimatı ile “KAAN Proje Takımı” oluşturularak, 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle Aydın da projeye dahil edildi.

2 Mart 2020 tarihinden itibaren Aydın'da uygulamaya geçecek olan KAAN uygulaması hakkında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 405 genel kolluk görevlisi ile Merkez Efeler, Kuşadası, Didim, Söke ve Nazilli ilçelerimizin dahil olduğu AVM, terminal, liman, kamu hastaneleri ve üniversite gibi kurumlardan katılan toplamda 35 birim, birimlerde görevli 605 özel güvenlik görevlisine bilgilendirme yapıldı. KAAN Uygulaması hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı İzmir Bölge Sorumlusu Proje Koordinatörü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Süleyman Kutay’ın da katıldığı seminerde Polis Başmüfettişleri Saadet Kömüroğlu ve Osman Bahadır, İl Koordinatörü İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkin Turgut ve Özel Güvenlik Şube Müdürü Özgür Selçuk tarafından sunum yapıldı.

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