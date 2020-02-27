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ADÜ’de ‘Usta’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi

İHA

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Usta’ adlı tiyatro oyunu Atatürk Kongre Merkezi’nde sahnelendi.
Etkinliğe; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve eşi Demet Aldemir, Vali Yardımcısı Cemal Şahin, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal, il müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrencilerimiz katıldı.
II. Abdülhamid’in sevdiği türkülerin seslendirilerek hayatından bölümlerin izleyicilere aktarıldığı tiyatro oyununun bitiminde, oyununun yazarı ve yönetmeni Ahmet Yenilmez, ADÜ’de bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “2018 yılından bu yana 81 vilayette tiyatromuzu canlandırmaktayız ve gücümüz yettikçe de oyunumuzu sahnelemeye devam edeceğiz. Oyunumuz, 100 yıl önceyi anlatmaktadır. Bugün yaşananların aynısını bizler 100 yıl önce de yaşadık. Bizleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde ağırlayan Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkür ederim” dedi.
Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Biz nasıl bir medeniyetin torunlarıyız, bunu çok iyi özümsemek gerekli. Bizi yöneten ecdadımızdır. II. Abdülhamid’in açtığı okullardan mezun olanlar bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Öyle bir medeniyet ki gururla izledik, duygulandık. Herkesin bir bildiği var ama Rabbimin bildiği en önemlisidir” dedi.
Etkinlik; Rektör Aldemir’in, Ahmet Yenilmez’e hediye takdimi ile sona erdi. Dönemin yapıları ve Abdülhamid Han’ın fotoğraflarından oluşan sergi de katılımcıların beğenisini topladı.
Etkinlik sonunda, Ahmet Yenilmez’i makamında ağırlayan Aldemir, Yenilmez ile tiyatro sanatı ve Osmanlı tarihi hakkında sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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