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ADÜ Öğretim Görevlisi Çavuş, Ağrı’da seminer verdi

İHA

ADÜ Öğretim Görevlisi Çavuş, Ağrı’da seminer verdi

Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi M. Nimet Çavuş, 24 Şubat 2020 tarihinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde, ‘YDS ve YÖKDİL Kolay Soru Çözme Teknikleri Semineri’ verdi.
Kültür ve Kongre Merkezi Anadolu Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminer, Didim MYO ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi iş birliğiyle Ağrı İbrahim Çeçen Vakfı tarafından düzenlendi.
Seminerde Öğr. Gör. Çavuş, dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak düzenlenen sınavlar için genel tekrar yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

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