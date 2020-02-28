Aydın’da araç sayısı yüzde 2 artarak 457 bine ulaştı

–Aydın’da, 2019 yılı Ocak ayında toplam araç sayısı 448 bin 630 iken, 2020 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 457 bin 801’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre, Aydın ilinde toplam araç sayısı geçen yıla göre artış gösterdi. 2019 yılı Ocak ayında toplam araç sayısı 448 bin 630 iken, 2020 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 oranında bir artış göstererek 457 bin 801’e ulaştı.



Otomobil sayısı arttı

Otomobil sayısı 2020 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre binde 7 artışla 183 bin 249’a ulaştı. Aydın’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 183 bin 249 adet otomobil, 10 bin 590 adet minibüs, 2 bin 922 adet otobüs, 69 bin 984 adet kamyonet, 8 bin 967 adet kamyon, 132 bin 741 adet motosiklet, 48 bin 610 adet traktör ve 738 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.

Oransal olarak en fazla artış yüzde 4,5 ile özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 5 bin 368 adet ile motosiklette gerçekleşti.



11 bin 955 aracın devri yapıldı

2020 yılı Ocak ayında Aydın’da toplam 11 bin 955 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 7 bin 778 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 301 adet ile kamyonet, 730 adet ile traktör, 686 adet ile motosiklet, 231 adet ile minibüs, 138 adet ile kamyon, 73 adet ile otobüs ve 18 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.