Kuşadası'nda Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum Kurslarına yoğun ilgi

Kuşadalı kadınlar, Kuşadası Belediyesi tarafından Uğur İnan Spor Salonu’nda oluşturulan kadın spor merkezi ile sağlıklı yaşamın önemli bir unsuru olan sporla buluşma olanağı buluyor.

Açıldığı günden bu yana 560 kadının aktif olarak yararlandığı ücretsiz spor kurslarına ilgi her geçen gün artıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde plates, step, aerobik ve fitness çalışmaları yapan kadınlar, günlük yaşamlarının sporla daha sağlıklı bir hale geldiğini belirtiyorlar. Kadın spor merkezlerinde kişisel eşyalar için kilitli dolaplar, soyunma odaları, dinlenme alanları ve duşlar da bulunuyor.

Kuşadası Belediyespor bünyesinde kadınlara yönelik düzenlenen ücretsiz kurslar sporu kadınların yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Ücretsiz kurslar Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Spor Salonu'nda gerçekleşiyor.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Tüm vatandaşlarımızı sporla buluşturmak için Kuşadası Belediyespor bünyesinde çeşitli kurslar açtık. Yıl boyunca sürecek eğitimler ile kadınlarımıza spor yapma imkanı sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte farklı branşlarda, çeşitli yaş gruplarına yönelik uzman eğitmenler gözetiminde kurslarımız devam edecek. Çeşitli branşlarda açılan kurslarla farklı yaş gruplarına spor yapma imkanı sunan Kuşadası Belediyespor’un, kadınlara yönelik olarak başlattığı eğitimler yoğun ilgi gördü. Kurslarda bugüne kadar 560 kadınımız sporla buluşma imkanı buldu. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen aerobik ve plates eğitimlerinin verildiği kurslar yıl boyunca devam edecek. Hedefimiz daha sağlıklı bireylerin yaşadığı bir Kuşadası oluşturmak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.