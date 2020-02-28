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Nazilli'de hasret bitecek 

DHA


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü deplasmanda Diyarbekirspor'la karşılaşacak 3'üncü sıradaki Nazilli Belediyespor, dış sahadaki 7 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Son olarak deplasmanda geçen yıl 26 Ekim'de Pazarspor'u 3-1 yendikten sonra çıktığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, bu kez kazanıp fobiyi de yenmek istiyor.
Diyarbekirspor ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını belirten teknik direktör Yavuz İncedal, "Diyarbekirspor karşısında hedefimiz galibiyet. Rakibimizi mağlup ederek yolumuza devam etmek istiyoruz. Takım olarak bunu başaracak güçteyiz. Benim oyuncularımıza olan güvenim tamdır. Tüm oyuncularımızın moralleri de yerinde, bu da bizleri sevindiriyor" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2020-02-28 13:20:05

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