Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi’nde beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Ege Denizi'nde yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 5075km/sa fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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