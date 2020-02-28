Vali Köşger'den İdlib şehitleri için taziye mesajı

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Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 asker için baş sağlığı diledi.

Türk milletine baş sağlığı dileyen Vali Köşger, "Yüreğimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor. Rabbim İdlip’te vatanın selameti ve mukaddesatımız için şehadet mertebesine ulaşan Mehmetçiğimize rahmet eylesin, mekanını cennet, makamını ali eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin" dedi.

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