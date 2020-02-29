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Habertürk
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Koçarlılı kadınlar hem öğreniyor, hem kazanıyor

DHA


Burhan CEYHAN/KOÇARLI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Koçarlı ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde açılan kurslarda el sanatları öğrenen kadınlar, atölyede ve evlerinde yaptıkları elbiseleri Denizli'nin Buldan ilçesindeki bir firmaya satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Koçarlı Halk Eğitim Merkezi'nde açılan el sanatları kursu, kadınların dikişnakış ve giyim üzerine öğrendiklerini kazanca dönüşüyor. Kursiyerler, Denizli'nin Buldan ilçesinden aldıkları bezlerle kendi tasarımları ile elbise dikiyor, üzerlerine yine el ekmekleriyle yaptıkları nakışları işliyor. Halk Eğitim Merkezi atölyesinde ve evlerde bu işi yapan yaklaşık 50 kadın hem öğreniyor hem de kazanıyor. Ayda yaklaşık 200 elbise üreten kadınlar, aylık 400 ile 1000 TL arasında para kazanarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.
'TURİZM BÖLGELERİNE GİDİYOR'
Koçarlı Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili İsmail Kılıçaslanoğlu, "Burada kadınlara yönelik daha çok giyim, el sanatları teknolojisi ve yiyecek içecek alanında kurs vermekteyiz. Özellikle giyim ve el sanatları alanımızda Koçarlı'daki, kadınlara ufakta olsa ev ekonomilerine katkı sağlatmaya çalışıyoruz. Tamamen tasarımı, kesimi, dikimi, nakışlar kendimize ait olan elbiseler üretiyoruz. Ürettiğimiz elbiseleri Denizli'nin Buldan ilçesindeki bir firmaya veriyoruz. Elbiselerin fiyatını alıcı firma belirliyor. Bizde kurum olarak buna aracılık yapıyoruz. Otantik elbise üzerine çalışmamız var. Tamamen el nakışı süslemeleri bulunuyor. Buldan ve Şile bezi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Burada üretilen elbiseler genellikle turizm bölgelerindeki müşterilere ulaşıyor" dedi.
'YARIŞMA DÜZENLENECEK'
Kadınların bu işe daha yatkın hale gelmesini sağlayacaklarını belirten Kılıçaslanoğlu, "Mart ayında 'El Nakışları Yarışıyor' diye bir yarışma düzenleyeceğiz. Buradaki en büyük amacımız el sanatlarımızı yaşatmaktır. Bu kültür, Halk Eğitim Merkezleri'nin vizyonu arasında bulunuyor. Bu vesile ile Türk Kültürünü yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. 10 Mart'ta yapılacak bir programla dereceye girenler ödüllendirilecek. Birinci çeyrek ve gram altın, ikinci çeyrek altın, üçüncü ise gram altın ödülünün sahibi olacak. Dört; beş ve altıncı olanlara da sürpriz hediyeler olacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Koçarli Burhan CEYHAN
2020-02-29 08:42:00

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