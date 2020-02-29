Ada Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü'nden EKODOSD’a ziyaret

Kuşadası’nda faaliyet gösteren Ada Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyelerini Ekosistemi koruma ve doğa sevenler derneği ‘EKODOSD’u ziyaret etti.

EKODOSD’un yaptığı çalışmalar, anlatıldı. Kuşadası ve çevresindeki doğal ve kültürel zenginlikler, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Bafa ve Azap gölleri ve Latmos (Beşparmak) Dağları, yapılan görsel sunumla anlatıldı. Önemli doğa alanlarına olan tehditler ve bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Kuşadası’nın denizel bio çeşitliliği, nesli tehlike altında olan türleri, endemik bitkileri ve anıt ağaçları tanıtıldı.

Latmos (Beşparmak) Dağları’nın, Aydın ve Türkiye açısından önemine, doğal ve kültürel zenginliklerine ve ekolojik sorunlarına dikkat çekildi.

Yönetmenliğini EKODOSD Yönetim Kurulu üyesi ve belgesel yönetmeni Yavuz Pullukçu’nun yaptığı, Latmos belgeselinin gösterimi yapıldı.

Ada Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Halil İbrahim Çetin; Doğal ve kültürel kaynakların korunması ve geleceğe taşınması için, Ada Dağcılık kulübü olarak her zaman katkı vermeye hazır olduklarını söyledi.

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