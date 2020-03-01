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Aydın'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi 

DHA


Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)AYDIN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerdeki bazı yollar ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Aydın'da akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkili olan kar yağışı nedeniyle Sultanhisar ile Köşk'e bağlanan İzmirÖdemiş yolu kapandı. Yaklaşık bin 200 rakımda yolların kar ve tipi nedeniyle kapandığını öğrenen vatandaşlar, geri dönmek zorunda kaldı. Kar yüksekliğinin yer yer 20 santimetreye ulaştığı Kuyucak ilçesinin Belenova, Ovacık, Musakolu ve Yeşildere; Buharkent ilçesinin Ericek, Yarpuzlu; Köşk ilçesinin Sarıçam, Karacasu ile Bozdoğan ilçelerinin (Kırsal) yüksek rakımlı mahallelerinde yapılan çalışmalarda yollar ulaşıma açılırken tuzlama çalışmaları da yapıldı. Çalışmalarda iş makineleriyle yollar açılarak vatandaşların hayatının etkilenmemesi sağlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, acil müdahalelere karşı ekiplerin hazır bekletildiğini bildirdi. Çalışmalara yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Çerçioğlu, "Aydın bölgemizde ve ilçelerimizde ekiplerimiz oluşabilecek olumsuzluklara karşı 24 saat hazır bekliyorlar. Mahallelerimizin yollarını ulaşıma açtık ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçtik. Ekiplerimiz kış ayları boyunca 24 saat esasına göre görev yapmaya devam edecekler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK
2020-03-01 00:32:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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