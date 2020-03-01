Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ve kafesteki kuşu öldü

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ülfet Öğe (43), yaşamını yitirdi, yanındaki muhabbet kuşu da telef oldu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında DenizliAydın karayolu, Nazilli eski Polis Okulu Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Nuri K. yönetimindeki 09 NK 776 plakalı otomobil, anayola çıkan Ülfet Öğe yönetimindeki 35 LD 599 plakalı motosiklete çarptı. Otomobilin önünde sürüklediği motosiklet ikiye bölündü, sürücüsü Öğe ağır yaralandı. Yaklaşık 600 metre ilerde durabilen otomobil sürücüsü Nuri K., '155 Polis İmdat' ihbar hattını arayıp, yardım istedi.

Gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ülfet Öğe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Öğe'nin yanında taşıdığı kafesteki muhabbet kuşu da telef oldu.

Gözaltına alınan Nuri K.'nin yapılan kontrollerinde 2.78 promil alkollü olduğu belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-03-01 12:24:58



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