Kuşadalılar şehitler için araçlarıyla konvoy yaptı

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Kuşadası’nda sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, şehitlerimiz için 250 araçlık bir konvoy oluşturdu.

Sosyal medya üzerinden haberleşen ve organize olan Kuşadalılar, Gazibeğendi’de toplanarak yaklaşık 250 araçlık konvoyla, Hülya Koçyiğit Bulvarı, Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Kadınlar Denizi’nde tur attı. Geçtikleri güzergahlarda alkışlarla desteklenen vatandaşların konvoyu, İnönü Bulvarı üzerinde son buldu ve vatandaşlar sorun olarak dağıldı.

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