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Yunanlılar mültecilere gerçek mermiyle saldırdı

İHA

Türkiye sınırından Yunanistan'a lastik botla geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmene Yunanlıların gerçek mermi kullanarak yaptığı saldırı amatör bir kamera tarafından dakika dakika kaydedildi.

Yunanlılar mültecilere gerçek mermiyle saldırdı

Türkiye sınırından Yunanistan’a lastik botla geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmene Yunanlıların gerçek mermi kullanarak yaptığı saldırı amatör bir kamera tarafından dakika dakika kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye’den Yunanistan’a geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Yunanlıların gerçek mermi atmasıyla manevra yaparak karaya çıkamadan geri döndü. Canlarını zor kurtaran göçmenler, yine ateş altında bölgeden hızla uzaklaştı. Görüntülerde mermilerin lastik botların çok yakınına düştüğü net bir şekilde gözüküyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu görüntüler tepki almaya devam ediyor.

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