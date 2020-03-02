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Çocukların oyun alanlarını dezenfekte edildi Aydın’da toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışmaları sürüyor

İHA

Son dönemde artan salgın hastalıklara karşı harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'da çocukların yoğun olarak kullandığı parkları ve oyun gruplarını dezenfekte etti.

Çocukların oyun alanlarını dezenfekte edildi Aydın’da toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışmaları sürüyor

Son dönemde artan salgın hastalıklara karşı harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'da çocukların yoğun olarak kullandığı parkları ve oyun gruplarını dezenfekte etti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) veznelerinde de dezenfeksiyon çalışması yaparak, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları hijyenik hale dönüştürdü.
Daha önce toplu ulaşım araçlarında ve otobüs terminallerinde hijyen çalışması yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürüttüğü çalışmalar kapsamında il genelindeki parkları ve çocuk oyun gruplarını ilaçlayarak dezenfekte etti. Ekipler ayrıca vatandaşların yoğun olarak işlem yaptığı Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ veznelerinde de dezenfeksiyon çalışması yaptı. Vatandaşlar salgın hastalıklara karşı tedbir amaçlı yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

“Halk sağlığını önemsiyoruz”
Yapılan çalışmalara yönelik değerlendirmede bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın kış aylarında etkisini yoğun olarak gösteren salgın hastalıklara karşı korunması önceliklerimiz arasında. Bunun için ortak kullanım alanlarında düzenli olarak dezenfeksiyon işlemlerimize devam ediyoruz. Aileler çocuk parklarımıza çocuklarını gönül rahatlığıyla getirebilir. Vatandaşlarımız da veznelerimizi hastalık riskini düşünmeden kullanabilir. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda tam bir hijyen sağlayarak salgın hastalıklara karşı tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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