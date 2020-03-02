Vali Köşger, bayrağa saygı gösteren çocukları ödüllendirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde şehitler için bir binaya asılan Türk Bayrağı’nı görünce saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı’nı okuyan çocukları makamında kabul etti.

Bayrağa saygı gösteren çocukları aileleri ile birlikte makamında kabul eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, çocuklara hediye takdim etti.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, konuşmasında bayrağa saygılı çocuklar yetiştirdikleri için ailelerine teşekkür ederek, “ Hepimizi duygulandırdınız ve Aydınla ilgili güzel bir imaj oluşmasında vesile oldunuz. Bu çocuklarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah memleketlerini milletini severek başarılı bir insan olarak yetişirler, iyi bir eğitim alırlar. Anne ve babalarına çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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