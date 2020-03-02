Şehitler için 500 metre Türk bayrağı ile yürüdüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehitler için 500 metre Türk bayrağı ile yürüdüler

DHA

Şehitler için 500 metre Türk bayrağı ile yürüdüler


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın İncirliova Belediyesi tarafından düzenlenen şehitler için birlik beraberlik yürüyüşünde vatandaşlar 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile yürüdü. Etkinliğe katılan binlerce kişi 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.
Suriye´nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan 34 asker içen Aydın'ın  İncirliova Belediyesi tarafından birlik ve beraberlik yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilçe belediye başkanlarının yanısıra şehit yakınları ile binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüş öncesi Cumhuriyet Meydanı´nda şehitler için lokma hayrı yapıldı.
Belediye başkanları ve vatandaşlar İncirliova Belediyesi önünde 500 metre uzunluğunda açılan Türk bayrağı eşliğinde Sevgi Yoluna yürüdü. Ardından Aykut Ozan Caddesi üzerinde devam eden yürüyüş yine Cumhuriyet Meydanı´nda son buldu. Atatürk Anıtı önünde toplanan binlerce vatandaş saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın ardından İdlip´te şehit olan Mehmetçiklerin isimleri okundu. 
'ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ'
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Büyük Türk Milleti olarak her zaman zor günlerimiz olmuştur. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Dualarımız kahraman Mehmetçiklerimizle beraberdir. Rabbim görevleri başındaki güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" dedi.
Program okunan Kur´an-ı Kerim´in ardından yapılan dualarla sona erdi.   DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN
2020-03-02 21:59:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası'nda İdlib şehitleri için lokma döktürüldü
YEREL HABERLER Kuşadası'nda İdlib şehitleri için lokma döktürüldü
Aydın’da şehitler için yürüyüş, dua ve hayır yemeği düzenlendi Meydan’da toplanan kalabalık, Fetih Suresi’ni dinledikten sonra dua etti
YEREL HABERLER Aydın’da şehitler için yürüyüş, dua ve hayır yemeği ...
Aydın’da binlerce kişi şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER Aydın’da binlerce kişi şehitler için yürüdü
Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nda görev değişikliği
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nda görev değişikliği
Kuşadası'nda İdlib Şehitleri Dualarla anıldı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda İdlib Şehitleri Dualarla anıldı
Kuşadası’nda İdlib şehitleri dualarla anıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda İdlib şehitleri dualarla anıldı
Portakalla kurulan kardeşlik köprüsü Şırnak’a ulaştı Sultanhisarlı öğrenciler Sarıkamış’ın ardından Şırnak’taki kardeşlerini sevindirdi
YEREL HABERLER Portakalla kurulan kardeşlik köprüsü Şırnak’a ...
Başkan Özcan sabah mesaisine Sümer’de başladı
YEREL HABERLER Başkan Özcan sabah mesaisine Sümer’de başladı
Vali Köşger, bayrağa saygı gösteren çocukları ödüllendirdi
YEREL HABERLER Vali Köşger, bayrağa saygı gösteren çocukları ...
ADÜ’de Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimi verildi
YEREL HABERLER ADÜ’de Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimi verildi
Kuşadası Belediye Meclisi’nden İdlib Şehitleri için saygı duruşu
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye Meclisi’nden İdlib Şehitleri için ...
ADÜ’de ziraat mühendisi istihdamında Tarım Kredi Kooperatifi’nin önemi konuşuldu
YEREL HABERLER ADÜ’de ziraat mühendisi istihdamında Tarım Kredi ...
KUTO İblid saldırısıyla ilgili basın açıklaması yaptı
YEREL HABERLER KUTO İblid saldırısıyla ilgili basın açıklaması yaptı
Söke İşletme Fakültesi Kariyer Söyleşileri’nde Kurtbeyoğlu’nu ağırladı
YEREL HABERLER Söke İşletme Fakültesi Kariyer Söyleşileri’nde ...
Çocukların oyun alanlarını dezenfekte edildi Aydın’da toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Çocukların oyun alanlarını dezenfekte edildi Aydın’da ...
Şehitler için kutsal vatan toprağına fidan diktiler
YEREL HABERLER Şehitler için kutsal vatan toprağına fidan diktiler
Söke'nin iş dünyasından Bahar Kalkanı Harekatına destek
YEREL HABERLER Söke'nin iş dünyasından Bahar Kalkanı Harekatına ...
(Görüntülü) Nazillililer 5 bin kişi şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Nazillililer 5 bin kişi şehitler için ...
Aydın’daki STK ve Oda’lardan birliktelik çağrısı
YEREL HABERLER Aydın’daki STK ve Oda’lardan birliktelik çağrısı
Metin Yavuz: “Başkan Erdoğan’ın açıklamasını ya anlamadılar ya da tehlikeli gördüler”
YEREL HABERLER Metin Yavuz: “Başkan Erdoğan’ın açıklamasını ya ...
Efeler Belediyesi’nden üst yapı atağı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nden üst yapı atağı
Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem ...
Nazilli'de 5 bin kişi şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER Nazilli'de 5 bin kişi şehitler için yürüdü
Baca yangını korkuttu
YEREL HABERLER Baca yangını korkuttu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X