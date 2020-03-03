300 bin liralık araç perte çıktı, hava yastığı bile patlamadı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil orta refüje daldı. Perte çıkan aracın hava yastıklarının patlamamasına sürücüsü isyan etti.

Kaza saat 23.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Sabri Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobiliyle cadde üzerinde seyir halinde olan araç sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil orta refüje dalarak işaret direklerine çarptı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken hava yastıklarının patlamamasına sürücüsü isyan etti. Perte çıkan lüks araç çekici yardımıyla otoparka çektirilirken, sürücü otomobil firmasına dava açacağını bildirdi.

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