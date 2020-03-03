Deprem Haftası’nda 500 kişiye eğitim verildi

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Aydın’ın İncirliova ilçesinde 0107 Mart Deprem Haftası nedeniyle 500 kişiye “Temel Afet Bilinci” eğitimi verildi.

İncirliova’da 0107 Mart 2020 Deprem Haftası nedeniyle ‘’Temel Afet Bilinci Eğitim Seferberliği kapsamında ‘’Temel Afet Bilinci’’ eğitim toplantısı Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. İki grup halinde AFAD Eğitim Uzmanı Ramazan Yılmaz’ın sunumuyla gerçekleştirilen toplantıya Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan daire amirleri, kurum çalışanları ve 28 Mahalle Muhtarı olmak üzere toplam 500 kişi katıldı.

Toplantıda Afet Temel Bilgi ve Kavramları, Afet Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar, Afet Sırasında Doğru Davranış Şekilleri, Afet Sonrası İlk Anlar, Yangın, Tahliye konularında katılımcılara bilgiler verildi.

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