Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek; “Nazilli eğitimde çok başarılı”

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kısa bir süre önce İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan İsmail Şimşek, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri ile yaptığı toplantıda Nazilli’nin eğitimde çok başarılı olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz ay göreve başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, düzenlediği tanışma kahvaltısında basın mensuplarıyla ilçedeki eğitimi değerlendirdi. Nazilli İlçe Mili Eğitim Müdürü İsmail Şimşek’in ev sahipliğinde yapılan kahvaltıya Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Bilen, İlçe Milli Eğitim Özel Büro Yetkilisi Mehmet Pamukçu, Öğretmenevi Müdürü Hanifi Güney ve ilçede görev yapan basın mensupları katıldı. Oldukça samimi şekilde gerçekleşen toplantıda ilçedeki eğitim öğretimin daha da başarılı hale gelebilmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Eğitimdeki kalite çıtası yükseltilecek

Yapılan araştırmalara göre Aydın'ın en iyi öğretmen kitlesinin Nazilli’de olduğunun belirlendiğini ifade eden Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, “Nazilli bölgede göç olan bir yer. İlçemizde 27 bin 500 öğrencimiz ve 2 bin 500’de öğretmenimiz bulunmakta. Nazilli 39 ilden büyük bir ilçe ve diğer ilçelerdeki öğrencilerde eğitim için ilçemize geliyor. Bu nedenle yetersiz kalan derslik ve bina eksiklerimizi tamamlayacağız. Yapılan sınavlar olsun kültürel sosyal alanlarda da Nazilli her zaman önde yer alıyor. Bu benden öncede böyleydi, inşallah bundan sonrada böyle olmaya devam edecek. Nazilli’de gerçekten eğitimde başarı var” dedi.

Yaz döneminde okullar şantiyeye dönecek

Okullardaki eksiklerin ve yeni binaların yaz döneminde tamamlanacağını ifade eden Müdür İsmail Şimşek, “Eksiklerimiz elbette ki var. Ama bunlar giderilecek. Önümüzdeki yaz tatili döneminde bazı binalarımız güçlendirmeye ve tadilata girecek. 2 yıl içerisinde de 29 tane binamızın tadilatı ve güçlendirmesi yapılacak. Kısaca bu yaz okulların şantiyeye döneceğini söyleyebiliriz. Planlamamızın içerisinde geçtiğimiz yıllarda yıkımı gerçekleştirilen Nazilli Devlet Hastanesi eski binasının yerine de projelendirilmiş durumda olan 32 derslikli bir okul var. Bu konuyu da Millet Vekilimiz yakından takip ediyor. Bununla ilgili birçok söylenti var ama kesin olarak sadece okul yapılacağını belirtmek isterim. Proje parası gelir gelmez okul yapımına başlanacak. Ayrıca derslik sayısı da yeni projeyle artırılacak” dedi.

Okullarda eksiklikler giderilecek

Okullarda temizlik ve kırtasiye malzemesi eksikliğinin yaşanmayacağını ifade eden Müdür Şimşek, ”Bizler ve öğretmenlerimiz okullarda hijyen konusunda çok titizlikle hareket ediyoruz. Bununla ilgili hijyen konusunda daha ciddi önlemlerde almaya başlayacağız. Hijyen konusunda ailelerden de isteğimiz çocuklarının bol bol ellerini yıkamalarını dikkat etmeleridir. Amacımız daha sağlıklı bir ortamda en iyi eğitimi vermeye devam etmek” dedi.

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